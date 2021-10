VERSO PICERNO-CATANIA: Russotto, nuovamente i lucani nel mirino

Considerando i giocatori che compongono l’attuale rosa a disposizione di Francesco Baldini, l’attaccante Andrea Russotto è l’unico tra le fila del Catania ad essere già entrato nel tabellino dei marcatori contro il Picerno, avversario lunedì pomeriggio allo stadio “Donato Curcio”. Il calciatore romano ha incontrato due volte la formazione lucana in passato, trovando la via della rete il 22 gennaio 2020 quando militava nella Cavese: si giocò al “Viviani” di Potenza e vinse il Picerno per 3-1, con Russotto autore del momentaneo pareggio degli aquilotti al 48′. Si trattava della gara di ritorno di un match valevole per il campionato di Serie C. All’andata, invece, finì 1-1 e Russotto realizzò un assist decisivo ai fini del pareggio maturato nei minuti finali. Proverà a rendersi ancora protagonista, stavolta con l’auspicio di portare a casa tre punti che sarebbero di fondamentale importanza per il Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***