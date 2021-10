VERSO PICERNO-CATANIA (Video): etnei vittoriosi nei due precedenti tra le due squadre

Per la terza volta in competizioni ufficiali si affrontano Catania e Picerno. Nella stagione 2019/20 i rossazzurri s’imposero sia al “Massimino” che allo stadio “Viviani”. Il 13 ottobre 2019 l’Elefante riuscì a piegare le resistenze ospiti per 1-0, grazie alla rete siglata da Mazzarani al 47′. Vinto un incontro tutt’altro che spettacolare con il Catania di mister Camplone che incontrò non poche difficoltà.

Successo catanese anche nel match di ritorno disputato a Potenza, in questo caso per 2-1 ribaltando il momentaneo vantaggio di Santaniello con la doppietta di Curcio tra il 37′ ed il 41′ (secondo gol realizzato su calcio di rigore). Sedeva in panchina Lucarelli. Lunedì invece sarà il primo confronto tra le due squadre a Picerno, con i padroni di casa che esordiranno nel proprio stadio e ci terranno particolarmente a ben figurare contro il Catania.

