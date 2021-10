VERSO VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA: attacco, conferma per Russini dal 1′?

In vista di Virtus Francavilla-Catania, mister Francesco Baldini ha lavorato in settimana sulle possibili soluzioni da adottare domenica in attacco. Moro appare in vantaggio su Sipos come riferimento centrale, visto l’ottimo momento attraversato dal calciatore patavino in campionato. Baldini però ha sempre sottolineato l’importanza degli allenamenti settimanali e, quindi, giocherà chi si dimostra più in palla e determinato nel corso delle sessioni lavorative della settimana. Sugli esterni potrebbe giocare ancora una volta dal 1′ Russini, tra i protagonisti domenica scorsa contro la Juve Stabia. A destra, invece, non ci sarà certamente Piccolo. Probabile al suo posto l’impiego di Ceccarelli, ma c’è anche l’alternativa Russotto, con il giocatore romano chiamato a riscattare le ultime prestazioni.

