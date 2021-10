VERSO VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA: centrocampo, quale soluzione a Francavilla?

Domenica scorsa mister Francesco Baldini ha dato spazio al trio di centrocampo composto da Rosaia, Cataldi e Greco scesi in campo dal 1′, per poi a gara in corso inserire Provenzano. Adesso si avvicina la trasferta di Francavilla Fontana per affrontare una Virtus che sta disputando un ottimo campionato. Sarà interessante vedere se ci saranno conferme in relazione alll’assetto iniziale in mezzo al campo, oppure Baldini apporterà qualche modifica. Non è da escludere un rilancio di Maldonado dopo la panchina scaldata in occasione del match vinto al cospetto della Juve Stabia, ma Cataldi ha dimostrato di rappresentare una soluzione utile. Greco pare insostituibile nell’attuale centrocampo rossazzurro, Rosaia è un elemento che dà il giusto equilibrio nelle due fasi e poi c’è Provenzano, particolarmente abile ad inserirsi, oltre all’ipotesi Biondi mezzala. Izco, invece, è dietro nelle gerarchie.

