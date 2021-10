VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA: arbitra Arace, un precedente coi rossazzurri

E’ stato designato l’arbitro di Virtus Francavilla-Catania, match valevole per la nona giornata del girone C di Serie C. Dirigerà l’incontro il sig. Mario Davide Arace (Lugo di Romagna), coadiuvato dagli assistenti Pietro Pascali (Bologna) e Marco Toce (Firenze). Quarto ufficiale Giuseppe Rispoli (Locri). Un precedente per il Catania con il “fischietto” della sezione romagnola, il 2-2 maturato a Foggia nello scorso torneo di Serie C e caratterizzato dai gol di Golfo (doppietta), che rispose alle reti rossonere di Curcio e D’Andrea allo stadio “Pino Zaccheria”. Fu l’ultima gara giocata in campionato prima di disputare i Play Off proprio contro il Foggia, che riuscì ad imporsi ai piedi dell’Etna.

