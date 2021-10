VIRTUS FRANCAVILLA-CATANIA: precedenti, nel 2017 tris rossazzurro

Cinque incroci in casa della squadra pugliese

Sono cinque gli incontri disputati sin qui dal Catania sul campo della Virtus Francavilla. Il primo risale alla stagione 2016-17, quando la squadra allora guidata da mister Pino Rigoli incappò in una sorprendente sconfitta nei minuti di recupero (marcatore Nzola). L’annata seguente, i rossazzurri di Lucarelli inanellarono in terra pugliese (si giocò a Brindisi) la prima di dieci vittorie stagionali fuori casa. Il tris vide le firme di Francesco Lodi dagli undici metri, Andrea Russotto con una conclusione dal limite dell’area di rigore avversaria e Stefan Djordjevic nel finale di gara. Nel successivo confronto giocato ancora a Brindisi, trionfo della squadra biancazzurra che ebbe la meglio nei minuti di recupero del match grazie ad un eurogol siglato da Manuel Sarao. Nella stagione 2019-20, invece, pari a reti inviolate mentre lo scorso anno il già citato Sarao entrò nuovamente nel tabellino dei marcatori, stavolta in favore del Catania siglando il classico gol dell’ex, decisivo ai fini del successo a Francavilla Fontana

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Virtus Francavilla: 2

Pareggi: 1

Vittorie Catania: 2

Gol Virtus Francavilla: 2

Gol Catania: 4

Differenza reti: +2

Lega Pro 2016-17 Virtus Francavilla 1-0 Catania

Serie C 2017-18 Virtus Francavilla 0-3 Catania

Serie C 2018-19 Virtus Francavilla 1-0 Catania

Serie C 2019-20 Virtus Francavilla 0-0 Catania

Serie C 2020-21 Virtus Francavilla 0-1 Catania

VIDEO – TIFOSI DEL CATANIA A BRINDISI (0-3)

