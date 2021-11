ACCADDE OGGI: 17 novembre 1946, esordio al Cibali per il Club Calcio Catania

17 novembre 1946. Sono trascorsi due mesi dalla nascita del “Club Calcio Catania”, nato dalla fusione tra Virtus e Catanese. Presidente della nuova società è Santi Passanisi Manganaro, vice Presidente Angelo Vasta, il Duca Vespasiano Trigona di Misterbianco alla presidenza onoraria. La squadra rossazzurra milita nel campionato di Serie C e, nella data sopra indicata, esordisce allo stadio Cibali affrontando il Marsala dopo la sconfitta per 2-1 maturata sul campo del Termini Imerese. Finì 0-0, primo punto stagionale nel contesto di un match assai equilibrato. Gettando le basi per il Catania del futuro, qualche anno più tardi promosso in B.

