ACCADDE OGGI: 4 novembre 2012, il Catania strapazza la Lazio

Era il 4 novembre 2012, campionato di Serie A. Vittoria sonante allo stadio “Massimino”. Pochi minuti per festeggiare. Il Catania di Rolando Maran al 28′ è già avanti di tre gol contro una brutta Lazio. Spolli serve Gomez che ha spazio per avanzare e puntare Biava: sassata di sinistro sotto l’incrocio che non lascia scampo all’ex Bizzarri. Il Catania continua a premere sull’acceleratore e trova la rete del raddoppio al 25′ su calcio di rigore trasformato da Lodi.

Al 28′ Marchese fa quel che vuole sulla sinistra, cross per Gomez, l’argentino calcia al volo in acrobazia ed insacca. Nella ripresa il Catania difende con ordine e riparte: al 24′ Gomez protegge palla su un lancio lungo, Konko va a vuoto e il Papu si invola sulla sinistra, regalando a Barrientos un pallone da spingere comodamente in rete per il 4-0.

