ASS. PARISI: “Catania, solidarietà giocatori Palermo segnale di speranza per Sicilia calcistica”

Intervenuto nel corso della trasmissione ‘Solo Calcio’ su Telejonica, l’Assessore allo Sport del Comune di Catania Sergio Parisi ha ribadito la propria soddisfazione in merito alle manifestazioni di affetto e solidarietà rivolte da Palermo alla città etnea duramente colpita dal maltempo: “L’iniziativa portata avanti in sinergia con il Palermo rappresenta una bella pagina per la Sicilia, sottolineo anche la solidarietà manifestata anche dalle Curve di tante tifoserie. Sono arrivati numerosi messaggi e questo è il bello del calcio. L’iniziativa dei giocatori del Palermo è stata apprezzatissima. Questo deve essere un punto di partenza per rilanciare la nostra Sicilia calcistica che soffre. Dopo avere vissuto stagioni irrepetibili in passato con squadre siciliane in Serie A, sarà molto difficile arrivare a quei livelli ma questi segnali sono di speranza per fare ripartire la Sicilia calcistica”.

