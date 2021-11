Baldini si gode il suo “giocattolo” pensando alla gara di Latina

Francesco Baldini può ritenersi soddisfatto per quanto visto sabato scorso con il Potenza. Il Catania è tornato al successo dopo aver masticato amaro per le due sconfitte consecutive con Foggia e Taranto maturate nei finali di gara. I rossazzurri hanno riscoperto il gusto della vittoria mostrando efficacemente il proprio modo di giocare e di stare in campo, con la proverbiale unità d’intenti e compattezza tra i reparti a fare la differenza nei confronti di un avversario falcidiato dalle assenze che ha prediletto una tattica attendista nel tentativo di uscire dallo stadio “Angelo Massimino” con un risultato positivo.

Il passaggio dal 4-3-3 al 4-4-2, con Moro e Sipos in campo simultaneamente dall’inizio e Rosaia e Greco a delineare una robusta cerniera di centrocampo, ha dato gli esiti sperati. La squadra ha tenuto saldamente in mano il pallino del gioco fin dal principio mettendo i due riferimenti offensivi nelle condizioni ideali per colpire la porta avversaria.

Luca Moro ha realizzato la quarta doppietta stagionale dopo quelle rifilate in precedenza a Turris, Juve Stabia e Monterosi, consolidando sempre più la leadership di cannoniere principe della terza serie. Il traguardo raggiunto non è soltanto frutto di eccellenti doti realizzative personali ma evidentemente è merito anche di un collettivo capace di mettere il talentuoso attaccante padovano nelle condizioni ideali per segnare.

A mister Baldini non rimane che godersi il momento anche se permane la consapevolezza di aver potuto raccogliere di più in termini di risultati per quanto espresso in campo. Il trainer massese è già proiettato al finale di 2021 che vedrà i suoi ragazzi dapprima impegnati in trasferta a Latina e successivamente affrontare i derby ravvicinati con Palermo e Messina a chiudere il girone d’andata.

