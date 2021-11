BALDINI: “A Taranto cerchiamo di recuperare i punti persi. Testa solo al campo. Oggi Ercolani è un giocatore diverso”

Le parole di mister Francesco Baldini alla vigilia di Taranto-Catania, in cerca di riscatto dopo la sfortunata sconfitta interna con il Foggia:

“Stiamo bene. Ai ragazzi ho fatto i complimenti perchè mi mettono in difficoltà nelle scelte. Stanno tutti bene fisicamente. Abbiamo sostenuto una settimana di lavoro-tipo, ne avevamo bisogno. Dovremo ragionare sull’intera gara, su quali saranno i giocatori che possono cambiare la partita durante i 90′, possiamo ragionare su tante cose. Recuperi? Restano fuori lo squalificato Russotto ed i lungodegenti Piccolo e Pinto che penso inizieranno a riaggregarsi alla squadra settimana prossima. Sono due giocatori importanti che dovremo recuperare prima possibile. La riabilitazione ed il lavoro procedono bene. Assente anche Bianco. Rientra invece Frisenna e sono molto contento. Moro? Un ragazzo che ha fatto 13 gol penso sia importante per tutte le squadre. E’ rientrato bene dalla Nazionale, domani sarà pronto a riprendersi il posto. Sipos e Moro in tandem dal 1′? Ci stiamo ragionando, li abbiamo provati anche a partita in corso. E’ altrettanto vero che ho i centrocampisti che stanno molto bene”.

“Taranto? In casa costruisce la propria forza, lo dimostrano i numeri. E’ difficile segnare al Taranto che vanta un pubblico importante tra le mura amiche. Non sarà assolutamente una gara semplice. Come vivo la situazione societaria? Non la vivo, nel senso che vivo lo spogliatoio, il campo, i ragazzi. Anche loro sono molto concentrati sul rettangolo verde. Non è un argomento che ci cambia le giornate. Riusciamo a scindere tranquillamente le due cose. Quando li vedo si parla di calcio, campo, partite, avversari. Questo è quello che ci fa andare avanti. Saremmo dei bugiardi se dicessimo che non leggiamo o ascoltiamo. Il giorno che doveva esserci la sentenza del Tribunale è stato il nostro migliore allenamento. Sono concentrati sul campo i ragazzi, non concedo distrazioni. Anche cose importanti che riguardano la società e possono distrarre dalla partita in questo momento non sono ammissibili nel recinto di gioco, poi ognuno di noi fa i propri discorsi e ragionamenti ma a me interessa che il gruppo squadra ragioni sulle partite e i nostri avversari”.

“Prova di maturità aggiuntiva domenica? Cerchiamo di andare a riprenderci i punti che abbiamo buttato via. Ho chiesto alla squadra di partire per Taranto alla ricerca dei punti persi. Commettiamo errori e noi dobbiamo riprenderci i punti persi per strada. Dobbiamo scendere in campo con questa mentalità. Gli errori però fanno crescere. Penso che Ercolani oggi dopo l’errore di domenica scorsa sia un calciatore diverso. Non ho bisogno di infierire ulteriormente su un giocatore che ha sbagliato. Io quando giocavo non ricordo le cose belle ma i gravi errori fatti. Sono quelli che ti consentono di migliorare”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***