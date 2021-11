BALDINI: vittoria n.12 sulla panchina del Catania, il ruolino di marcia aggiornato

Sale a 12 il numero di successi collezionati da Francesco Baldini sulla panchina del Catania. Quella disputata contro il Potenza è stata la 26/a gara in qualità di allenatore rossazzurro per il tecnico di Massa che fa registrare un ruolino di marcia di 12 vittorie, 5 pareggi e 9 sconfitte con un totale di 46 gol fatti e 38 subiti. Da quando è al timone del Catania, la migliore serie di risultati utili consecutivi l’ha realizzata in questo campionato, tra il 4 ottobre e il 10 novembre: sette gare di fila da imbattuto, a cominciare dallo 0-1 di Picerno chiudendo con l’1-0 inflitto alla Vibonese. La serie migliore di vittorie consecutivamente ottenute, invece, risale alla passata stagione: Catania 3-1 Avellino, Cavese 0-2 Catania, Catania 1-0 Viterbese e Catania 5-2 Potenza. Vedremo se nelle prossime gare Baldini riuscirà ad eguagliare, se non addirittura migliorare, l’attuale record personale di risultati consecutivi.

