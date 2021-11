BORRIELLO: convocazione in vista del “Torneo dei Gironi”, il comunicato del Catania

Nota stampa Calcio Catania

Dopo lo splendido debutto di Luca Moro con la Nazionale Under 20, giunge un’ulteriore certificazione dell’ottimo lavoro svolto dal Calcio Catania in termini di valorizzazione del talento dei suoi giovani: il portiere Francesco Borriello, classe 2005, è stato convocato da Bernardo Corradi, selezionatore dell’Italia Under 17, in vista del “Torneo dei Gironi” in programma dal 25 al 28 novembre al Centro Sportivo “Novarello – Villaggio Azzurro”. Nel gruppo composto da 54 calciatori, Borriello e il centrocampista Delle Monache sono gli unici provenienti da squadre impegnate in Serie C. La prestigiosa opportunità concessa a Borriello segue le recenti esibizioni di sei giovani etnei nelle Rappresentative di Lega Pro e la chiamata di tre rossazzurri in occasione dell’imminente selezione Sud per la Nazionale Under 15, in calendario mercoledì 24 novembre a Catanzaro: il centrocampista Simone Capuana e gli attaccanti Raffaele Federico e Mario Poma sono tra i prescelti dal tecnico federale Massimiliano Favo.

