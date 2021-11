CALCIO IN PROVINCIA: Eccellenza, Aci Sant’Antonio escluso. Serie D, il Biancavilla saluta Ciccio Cozza. Tesserato Ancione

Piccola finestra riservata al calcio dilettantistico locale. Dal campionato di Eccellenza giunge notizia ufficiale dell’esclusione dell’Aci Sant’Antonio. Un provvedimento inevitabile a seguito della seconda rinuncia stagionale fatta mercoledì dal club, che non si è presentato per il recupero contro il Palazzolo. Lo stesso Aci Sant’Antonio aveva già preannunciato alla Lega Sicula la decisione di non scendere in campo. A norma di regolamento, la squadra etnea viene considerata la prima retrocessa, per cui restano due i posti che porteranno al declassamento in Promozione. In Serie D, invece, dopo poche settimane si conclude con l’esonero l’avventura di Ciccio Cozza sulla panchina del Biancavilla mentre sono stati risolti i contratti con il terzino Alessandro Fragapane, il quale vestirà la maglia dello Sporting Taormina, ed il difensore centrale Mirko Moi, che si accasa al Brindisi. Inoltre l’esperto centrocampista messinese Daniele Ancione è stato ingaggiato a titolo definitivo e si appresta ad iniziare la sua terza stagione in D con la maglia del Biancavilla, con cui vanta oltre 44 presenze nel campionato interregionale.

