CALCIO IN PROVINCIA: Paternò ko in casa. Giarre, buon punto. Acireale, pari con l’amaro in bocca

Finestra riservata alle squadre della provincia di Catania militanti nei campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione.

In D solo un pari per l’Acireale. Tanto rammarico in casa granata, visto che la squadra di De Sanzo non è andata oltre il 2-2 contro il Biancavilla pur giocando in superiorità numerica per l’espulsione di Pertosa. Si è giocato a Enna a causa dei lavori di restauro allo stadio “Aci e Galatea”. Panza porta in vantaggio a sorpresa gli ospiti, nella ripresa l’Acireale ribalta il risultato con Tumminelli e Russo, poi arriva il pari gialloblu firmato da Manfrè. Il Giarre porta via un punto da Trapani. I trapanesi spingono con una certa costanza ma regge l’impianto difensivo degli etnei, che sanno soffrire fino alla fine. 0-0 il risultato finale. Il “Falcone-Borsellino” ha ospitato il posticipo d’alta classifica Paternò-Gelbison, vinto dagli ospiti per 0-2 con reti di Khoris (36′) e Gagliardi (74′).

Tutte rinviate le gare del campionato di Eccellenza girone B, mentre in Promozione girone C si è giocata Belpasso-Armerina, che ha visto la formazione ospite imporsi per 1-2: Nicolosi porta in vantaggio i belpassesi, nella ripresa i biancorossi ribaltano il punteggio con le reti di Russo e Di Mauro. Dumitrascu ha avuto nel finale l’opportunità di pareggiare dal dischetto ma senza successo. Tante altre occasioni sono arrivate nel recupero per il Belpasso, ma il portiere avversario ha dimostrato di essere in grande giornata.

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

Gelbison 23 Cavese 20 Lamezia Terme 19 Acireale 18 Aversa 18 Paternò 17 Santa Maria Cilento 14 S. Agata 14 Portici 14 Licata 12 San Luca 12 Cittanova 12 FC Trapani 11 Rende 8 Castrovillari 6 Giarre 5 FC Messina 5 Biancavilla 4 Sancataldese 3 Troina 1 (-6)

CLASSIFICA ECCELLENZA GIRONE B

Ragusa 19 Igea 16 Jonica 16 Taormina 15 Leonzio 13 Nebros 13 Carlentini 12 Real Siracusa 10 Acicatena 9 Palazzolo 7 Città Di Siracusa 6 Virtus Ispica 6 (-1) Santa Croce 4 Viagrande 3 Aci S. Antonio 0 Atletico Catania 0

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE C

F.C. Motta 19 Real Aci 17 Leonfortese 16 Atletico 1994 15 Belpasso 11 Atletico Nissa 10 San Gregorio 9 Calatabiano 8 Don Bosco 7 Armerina 7 Scordia 6 Lavinaio 4 Misterbianco 4

Bronte 2

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE D

Gela 19 Mazzarrone 14 Comiso 14 Modica 13 Priolo Gargallo 11 Canicattini 10 Frigintini 9 Pro Ragusa 9 Vittoria 8 Megara 7 Sporting Eubea 6 Avola 6 Scicli 4 RG 4

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***