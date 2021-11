CALCIO IN PROVINCIA: il Patternò strapazza il FC Messina. Pari Acireale e Giarre. Mazzarrone e Real Aci in vetta

Finestra riservata alle squadre della provincia di Catania militanti nei campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione.

In Serie D solo un pareggio per l’Acireale contro il Portici ad Aci Sant’Antonio. Momentaneo vantaggio di Cannino ad inizio ripresa, poi l’espulsione di Esposito. Al 78′ Elefante rovina la festa agli acesi. L’uragano Paternò si abbatte sul FC Messina, spazzato via con il risultato di 8-1. Doppiette di Cangemi, Camara e Foderaro. In rete anche Basualdo e Pappalardo. Timbrate due traverse, gol della bandiera di Landi. Il Biancavilla si sveglia tardi e cade sul campo della Sancataldese. Gli etnei reagiscono nella ripresa con i gol di Santapaola e Ficarrotta al momentaneo 3-0 dei padroni di casa firmato da Brunetti e Rotulo. Il Giarre, che registra il ritorno di Cacciola in panchina, pareggia a Troina per 1-1. Ennesi in vantaggio con Corcione al 23′, pari su autorete di Padovani al 76′ e gialloblu più insidiosi nella ripresa ma che non riescono a ribaltare il risultato.

Nel campionato di Eccellenza girone B, Città di Siracusa e Acicatena si dividono la posta in palio. Succede tutto nel finale. Azzurri avanti con Mascara junior e subito raggiunti da Tomarchio. Buon punto per il Viagrande che, sotto di due gol dopo 16 minuti (marcatori Biondo e Abate), cambia marcia dopo l’intervallo e pareggia con Patanè e Dama. Viagrande in dieci nel finale per l’espulsione di Musumeci. Atletico Catania travolto dal Carlentini per 7-0. Partita senza storia: tripletta di Carbonaro, gol di Fabrizio Scapellato, Caruso, Daniele Scapellato e Leotta.

Scendendo ancora di categoria, in Promozione girone C il Real Aci sconfigge il Don Bosco con una doppietta di Mongelli. Il Motta cala il poker a Calatabiano. Mazzeo risponde allo 0-1 di Palazzolo, poi Montalto, Sinatra e Inserra fanno volare la squadra di Di Maria per il definitivo 1-4. Atletico 1994 2-1 Gymnica Scordia: la sbloccano i padroni di casa con Ardizzone, nella ripresa D’Imprima pareggia i conti prima della realizzazione di Borzì. Nessun gol tra Atletico Nissa e Ciclope Bronte. Finisce 2-2, invece, il confronto Misterbianco-San Gregorio. Occasione sprecata per gli ospiti che, avanti di due reti con Sanneh e Garufi, nel corso del secondo tempo subiscono il ritorno del Misterbianco che va a segno con Tosto e Fisichella. Vince 2-1 il Belpasso in trasferta al cospetto del Lavinaio. Lupo e Vittorio in gol, nel finale accorcia le distanze Di Mauro.

Nel girone D successo di misura del Mazzarrone, un rigore trasformato da Puglisi al 16′ della ripresa contro il Comiso regala i tre punti alla formazione guidata da Costanzo. Pareggio esterno dello Sporting Eubea contro il Megara (0-0).

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

Gelbison 33 Lamezia Terme 31 Cavese 27 Paternò 25 Acireale 24 Santa Maria Cilento 23 Cittanova 22 Real Aversa 21 Licata 20 Trapani 17 S. Agata 17 San Luca 16 Portici 15 Rende 13 Castrovillari 13 Sancataldese 10 FC Messina 8 Giarre 7 Biancavilla 6 Troina (-6) 4

CLASSIFICA ECCELLENZA GIRONE B

Igea 29 Jonica 24 Ragusa 24 Carlentini 23 Taormina 18 Nebros 18 Città Di Siracusa 16 Leonzio 15 Palazzolo 15 Aci Catena 14 Real Siracusa Belvedere 12 Virtus Ispica (-1) 9 Santa Croce 7 Viagrande 5 Atletico Catania (-2) -2

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE C

Real Aci 26 Motta 25 Atletico 1994 21 Belpasso 17 Leonfortese 16 Atletico Nissa 14 San Gregorio 10 Don Bosco 10 Gymnica Scordia 9 Calatabiano 8 Misterbianco 8 Lavinaio 7 Armerina 7 Ciclope Bronte 6

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE D

Mazzarrone 23 Gela 22 Comiso 20 Modica 19 Priolo Gargallo 18 Frigintini 15 Sporting Eubea 13 Pro Ragusa 13 Canicattini 13 Vittoria 11 Megara 8 Scicli 7 Avola 6 RG 4

