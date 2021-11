CAMPOBASSO-CATANIA: la Lega indica erroneamente Cascone, sarà Fiero l’arbitro del match

La Lega Pro aveva erroneamente indicato il signor Mario Cascone (Nocera Inferiore) per la direzione arbitrale dell’incontro Campobasso-Catania, valevole per la tredicesima giornata del girone C di Serie C ed in programma allo stadio “Nuovo Romagnoli”. La gara sarà invece arbitrata da Adalberto Fiero della sezione A.I.A. di Pistoia. Con il direttore di gara, gli assistenti Giulio Basile (Chieti) e Mirco Carpi Melchiorre (Orvieto). Quarto ufficiale il signor Antonio Liotta (Castellammare di Stabia). Nessun precedente per le due squadre con il “fischietto” toscano, che ha diretto 128 partite comminando 507 cartellini gialli, 57 espulsioni e decretando 60 calci di rigore. 43 le gare arbitrate tra i professionisti (Serie C e Coppa Italia Serie C) con un bilancio di 216 ammonizioni, 22 rossi ed assegnando 20 calci di rigore. Negli incontri finora diretti dal sig. Fiero sono 56 le vittorie di squadre impegnate in casa, 28 i pareggi, 44 i successi ottenute dalle formazioni ospiti. Il risultato di parità, dunque, rappresenta l’esito meno probabile.

