CAMPOBASSO-CATANIA: arbitra Cascone, i precedenti con le due squadre

Sarà il signor Mario Cascone, della sezione A.I.A. di Nocera Inferiore, l’arbitro della gara Campobasso-Catania, valevole per la tredicesima giornata del girone C di Serie C ed in programma sabato 6 novembre, alle ore 15.00, allo stadio “Nuovo Romagnoli”. Con il direttore di gara, gli assistenti Giulio Basile (Chieti) e Mirco Carpi Melchiorre (Orvieto). Quarto ufficiale il signor Antonio Liotta (Castellammare di Stabia). Un precedente per il Catania con Cascone, che ha diretto l’1-0 inflitto alla Virtus Francavilla il 13 febbraio scorso con il calcio di rigore trasformato da Dall’Oglio al 74′. Due, invece, gli incontri del Campobasso: il successo per 3-1 in terra molisana contro il Giulianova nel 2014 (Serie D) e lo 0-0 maturato tra le mura amiche al cospetto della Fermana il 16 novembre del medesimo anno, sempre in D.

