CAMPOBASSO-CATANIA: info biglietti Settore Ospiti

Il Calcio Catania rende noto che i biglietti validi per l’accesso al Settore Ospiti dello stadio “Nuovo Romagnoli” in occasione della gara Campobasso-Catania, in programma sabato 6 novembre alle ore 15.00 e valevole per la tredicesima giornata del campionato Serie C 2021/22 – Girone C, saranno disponibili fino alle ore 19.00 di venerdì 5 novembre, ai sensi della normativa vigente. I tagliandi del Settore Ospiti “Curva Sud Inferiore” (capienza 491 posti) sono in vendita al prezzo di € 15 + diritti di prevendita.

CANALI DI DISTRIBUZIONE

Online sul sito www.postoriservato.it (https://www.postoriservato.it/biglietti/acquista-biglietti-campobasso-catania-it.html) e in tutte le rivendite autorizzate.

A Catania:

Puntoticket – Viale della Libertà 91 – Tel: +39 095 816 8949

Altre informazioni comunicate dalla Società Sportiva Campobasso Calcio

Green pass

L’accesso allo stadio per chi ha un’età maggiore di 12 anni sarà concesso soltanto a chi è in possesso di Green Pass COVID-19 (avvenuta vaccinazione di una dose da almeno 14 giorni oppure certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti oppure risultato negativo di tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti). Si specifica che anche in caso di tampone molecolare effettuato 48 ore prima della gara è necessario esibire il Green Pass provvisorio automaticamente generato. Non sarà consentito l’accesso nel caso di esibizione del solo tampone negativo. La certificazione verde COVID 19 non sarà richiesta al momento dell’acquisto del titolo, ma nella fase di ingresso all’impianto, dove ogni spettatore dovrà sottoporsi alla misurazione della propria temperatura corporea. Si precisa che chi acquisterà il biglietto senza avere il Green Pass non avrà diritto ad alcun rimborso. Si sottolinea che non saranno ammesse altre forme di certificazione, come per esempio l’autocertificazione. che non consentono il controllo tramite specifico QR CODE rilasciato dal Ministero della Salute. Il controllo del QR CODE sarà svolto tramite l’app VerificaC19.

Norme anticovid

Come contemplato dal Regolamento d’uso dello stadio sarà obbligatorio indossare la mascherina durante l’intero svolgimento dell’evento. Al fine di garantire la distanza interpersonale, sarà anche obbligatorio per ciascun titolare di biglietto assistere alla partita dal posto assegnato in fase di acquisto e indicato sul titolo. Si ricorda di: utilizzare sempre i dispositivi di protezione e igienizzarsi le mani occupare esclusivamente il posto indicato sul biglietto; rispettare il distanziamento previsto di almeno 1 metro tra una persona e l’altro; esibire ai controlli il biglietto d’ingresso, il documento d’identità e il green pass e agevolare la misurazione della temperatura. Verrà inibito l’accesso ai tifosi con temperatura superiore ai 37,5°.

