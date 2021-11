CATANIA: comincia una nuova settimana di lavoro, la società faccia il proprio dovere

Pochi allenamenti sostenuti nella precedente settimana a Torre del Grifo. Sono stati giorni difficili per la squadra di mister Francesco Baldini, frenata dalla pioggia che ha costretto il Catania a richiedere alla Lega il rinvio a data destinarsi della partita con la Vibonese. Peccato perchè si è spezzato un ritmo importante in campionato, ma una decisione doverosa visto che non ci potevano essere le condizioni per scendere in campo. Così, per i rossazzurri inizia una nuova settimana di lavoro, in funzione della trasferta di Campobasso.

L’auspicio è che la società, dopo la messa in mora inevitabile dei giocatori, faccia la sua parte garantendo ai tesserati le spettanze arretrate come promesso. Il ritardo si è già consumato e provocherà la ricezione di 4-6 punti di penalizzazione che avranno la loro incidenza in classifica, non redendo giustizia ad un Catania che vanta un ruolino di marcia interessante. Sta alla proprietà del club fornire rassicurazioni e, soprattutto, tradurle in fatti. Perchè le chiacchiere se le porta via il vento e chissà che il ciclone che ha colpito pesantemente la città non abbia cancellato le tante parole da tempo rimaste tali.

La situazione finanziaria del Catania è estremamente delicata, ricapitalizzare è fondamentale per dare respiro ad un Elefante che continua il suo processo agonizzante. Nella speranza di essere rianimato con entrate economiche sostanziose, gettando le basi per un vero e proprio piano industriale. Altrimenti si dovranno spalancare le porte del fallimento. I giocatori, dal canto loro, sono pronti a fare fino in fondo il proprio dovere dopo avere sottoscritto un patto con la tifoseria: dare il massimo sul rettangolo verde, onorando la maglia rossazzurra in qualsiasi centrimetro di campo.

I tifosi lo stanno apprezzando e continueranno a garantire tutto il sostegno possibile nei confronti di una squadra che meriterebbe, probabilmente, un seguito di pubblico più numeroso sugli spalti. L’arrivo dei risultati aiuterà in questo senso, ma serve soprattutto chiarezza e trasparenza in ambito societario. A cominciare dal pagamento degli stipendi ai calciatori, che pur dimostrando attaccamento ai colori rossazzurri sono dei lavoratori che non guadagnano cifre da capogiro e devono far fronte ad una serie di spese, pertanto la retribuzione è un atto dovuto. La settimana è appena cominciata, la società scenda in campo determinata e compatta a superare le criticità che attanagliano il Calcio Catania.

