CATANIA: distrazioni fatali, col Potenza occasione di riscatto

Nonostante l’ennesima prova d’orgoglio sul campo e la veemente reazione al doppio svantaggio il Catania è stato nuovamente messo all’angolo dai propri limiti tecnici e caratteriali. Sipos e Moro hanno trascinato i compagni rimontando i gol di Giovinco e Civilleri ma nel finale la squadra è stata ancora deficitaria sulle palle inattive e ha messo Bellocq nelle condizioni ideali per andare a segno e fissare il punteggio sul definitivo 3-2 in favore del Taranto.

Indubbiamente la formazione allenata da Baldini di questi tempi si sta battendo onorevolmente con ardore e coraggio, tuttavia le carenze di natura strutturale sono fin troppo evidenti agli occhi di chi osserva. Se poi si considera che il giocatore con maggior esperienza in difesa è incappato in una giornata negativa, l’abituale dose di fosforo e dinamismo in mezzo al campo è venuta meno e le punte sono state servite poco si capisce bene perché il Catania sia uscito con l’amaro in bocca dallo “Iacovone”.

Baldini dal canto proprio predica calma e preferisce indicare la strada del bel gioco. Alle porte c’è un impegno casalingo con il Potenza che si preannuncia alla portata della compagine etnea. Serviranno adeguate energie psicofisiche, ritrovare certezze tecnico-tattiche peculiari di questa squadra e far leva sul sostegno del pubblico amico. Oltretutto il match con i lucani potrebbe diventare significativo in funzione della classifica in attesa della penalizzazione in arrivo per gli stipendi pagati in ritardo ai tesserati.

