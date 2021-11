CATANIA-FOGGIA: designato l’arbitro Giaccaglia, un precedente per lui con i rossoneri

Sono stati designati gli arbitri in occasione della 14/a giornata del girone C di Serie C. Sarà Filippo Giaccaglia (sezione di Jesi) a dirigere l’incontro Catania-Foggia, in programma domenica pomeriggio allo stadio “Angelo Massimino”. Coadiuvato dagli assistenti Antonio Piedipalumbo (Torre Annunziata) e Giuseppe Luca Lisi (Firenze). Quarto ufficiale Mattia Ubaldi (Roma 1). Primo incrocio con il Catania per il sig. Giaccaglia, mentre ha già diretto una partita del Foggia: la sconfitta per 3-0 riportata contro la Juve Stabia a Castellammare il 25 aprile scorso nel girone C di Serie C. A segno Borrelli e l’ex Catania Marotta, autore di una doppietta.

