CATANIA-FOGGIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Prossimo impegno stagionale del Catania allo stadio “Angelo Massimino” contro il Foggia, valevole per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 2.20 e 2.30; la “X” tra 3.00 e 3.15; il “2” intorno a 3.05 e 3.20. Lo scenario è quello di un confronto dall’esito abbastanza incerto con il Foggia che può giocarsi le sue chance. Catania, comunque, leggermente favorito per la vittoria finale nonostante le numerose defezioni, potendo sfruttare anche il vantaggio di giocare tra le mura amiche. Servirà un Catania agonisticamente e tatticamente inappuntabile per avere ragione dei satanelli.

