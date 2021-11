CATANIA – MARCATORI TOP: Moro raggiunge “Cocò” Nicolosi e si porta a -1 da Calaiò

Continuiamo ad aggiornata la classifica relativa ai migliori marcatori del Catania nei singoli campionati. Luca Moro si conferma sempre più decisivo per la squadra dell’Elefante. Nella storia del Catania, dalla nascita della Società Sportiva Catania ai giorni nostri, e tenendo conto delle reti siglate esclusivamente nelle singole annate ed in gare di campionato, Moro si è staccato anche dai vari Bergessio, Curiale, Manenti, Klein, Brossi, Cini e Belnome raggiungendo quota 16, migliore score di Nicolosi nel lontano 1935/36 (Serie B), portandosi a -1 da Calaiò. “Cocò” Nicolosi totalizzò più di 120 presenze con la maglia del Catania siglando complessivamente una sessantina di reti (allenò anche la squadra etnea negli anni ’40 e ’50).

Al momento il bomber più prolifico di tutti i tempi è Marco Romano, capace di realizzare ben 26 reti in 17 partite nel lontano 1942/43. Allora l’Associazione Fascista Calcio Catania chiuse al primo posto il raggruppamento H di Serie C ma, a causa dell’invasione della Sicilia da parte delle truppe americane, la FIGC dovette escludere il Catania e le squadre siciliane dal girone delle finali. Gionatha Spinesi, grande protagonista dello storico ritorno dei rossazzurri in A nel 2006 con 23 marcature, ed Ercole Bodini che contribuì in maniera decisiva alla promozione in B risalente al 1934 rifilando 21 gol agli avversari, completano l’attuale podio dei principali marcatori stagionali etnei.

26 GOL Marco Romano – 1942/43

23 GOL Gionatha Spinesi – 2005/06

21 GOL Ercole Bodini – 1933/34

20 GOL Giampietro Spagnolo – 1974/75

19 GOL Giuseppe Mosca – 1994/95

18 GOL Eddy Baggio – 2001/02; Engelbert Koenig – 1941/42; Arnaldo Cadei – 1947/48

17 GOL Emanuele Calaiò – 2014/15; Gionatha Spinesi – 2006/07

16 GOL Luca Moro – 2021/22; Nicolò Nicolosi – 1935/36

15 GOL Gonzalo Bergessio – 2012/13; Davis Curiale – 2017/18; Michele Manenti – 1953/54; Guido Klein – 1950/51; Ettore Brossi – 1935/36; Piero Cini – 1931/32; Antonino Belnome 1993/94

14 GOL Nicolò Nicolosi – 1932/33

13 GOL Luis Oliveira – 2003/04; Giuseppe Mascara – 2003/04; Luis Oliveira – 2002/03; Tiziano D’Isidoro 1996/97; Aquilino Bonfanti – 1969/70; Carlo Facchin – 1964/65; Guido Klein – 1951/52

