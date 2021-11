CATANIA-POTENZA: ancora una delusione per i lucani, come cambia la storia del match

Si è rinnovato il confronto tra Catania e Potenza alle pendici dell’Etna. L’ultima affermazione casalinga sulla squadra lucana risaliva all’11 aprile scorso, con un rotondo 5-2 in favore dei rossazzurri: Di Piazza (doppietta), Calapai, Russotto e Zanchi a segno per la formazione dell’Elefante mentre non bastarono ai lucani le marcature di Baclet e Sandri. Anche stavolta gli etnei hanno incamerato i tre punti, ma con un margine meno ampio malgrado il Catania avrebbe meritato un maggior numero di reti: 2-1 finale, risultato che si era verificato in precedenza il 27 dicembre 1992. Allora fu un successo in rimonta, caratterizzato dalle realizzazioni di Pelosi e Pittana.

Complessivamente il Catania ha avuto la meglio sul Potenza 11 volte in Sicilia. Rimane fermo a 3 il computo dei pareggi: 2 tra campionato e Play-off della stagione 2018-19 (in entrambe la gare andò a segno Di Piazza), oltre all’1-1 del torneo di terza serie 2019-20 (marcatori Ferri Marini e Curiale). L’unica vittoria lucana risale al 18 settembre 1966, in Serie B: 1-2 con doppietta di Franco Carrera per gli ospiti e Pereni in gol per i rossazzurri allenati da Ballacci.

