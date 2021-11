CATANIA-POTENZA: probabili formazioni, quali scelte contro i lucani?

Ipotesi di formazione per il match Catania-Potenza, valevole per la 16ª giornata del Girone C di Serie C 2021-22 e in programma oggi allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle 14:30.

Francesco Baldini ha inserito 23 giocatori nella lista dei convocati tra cui Pinto e Piccolo, mentre Provenzano è out per un problema alla caviglia accusato domenica scorsa a Taranto. Russotto ha finito di scontare il doppio turno di squalifica ed è nuovamente a disposizione del tecnico rossazzurro, il quale potrebbe schierare dal primo minuto Sala a protezione dei legni, Calapai, Claiton, Monteagudo e Zanchi in difesa, Rosaia, Maldonado e Greco a centrocampo e Ceccarelli, Moro e Russini di punta nel 4-3-3. Attenzione però anche all’eventualità di un cambio di modulo, ad esempio l’ipotesi 4-3-1-2 con Ceccarelli alle spalle di Moro e Sipos.

Bruno Trocini deve fare i conti con alcune defezioni per la trasferta in terra etnea, sono fuori per problemi fisici Romero, Nigro, Costa Ferreira e Guaita. Il mister del Potenza sembrerebbe orientato a schierare la squadra con il consueto 3-5-2. Davanti al portiere Marcone agirebbero i difensori Piana, Cargnelutti e Maestrelli (se non recupera Gigli), con capitan Coccia, Zampa, Sandri, Ricci e Sepe a centrocampo e il tandem Volpe-Banegas (o Sessa) in avanti.

La direzione di gara è affidata al signor Marco Ricci della sezione AIA di Firenze, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Stefano Lenza di Firenze e Giacomo Pompei Poentini di Pesaro e dal IV ufficiale Domenico Leone di Barletta. L’incontro sarà visibile in diretta su Sky Sport 257, online sulle piattaforme Eleven Sports e 196sports (solo per i residenti all’estero) e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2 Catania e provincia).

