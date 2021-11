CATANIA: sequestro conservativo e udienza 21 dicembre, le ultime

Nel corso della trasmissione televisiva Corner, su Telecolor, si è parlato di Catania Servizi e dell’attesa udienza fissata dal Tribunale fallimentare per il 21 dicembre. Per quanto riguarda il contenzioso relativo all’azione cautelare promossa dalla curatela fallimentare della Catania Servizi con l’autorizzazione al sequestro conservativo, è stato proposto reclamo dal Calcio Catania, Gianluca Astorina, Pippo Franchina e Pietro Lo Monaco. L’udienza collegiale si terrà il 10 gennaio 2022 alle 12:00. In forza del sequestro autorizzato dal Tribunale, la curatela ha trascritto il provvedimento su svariati immobili dei soggetti raggiunti da questa misura. Per quanto riguarda il Calcio Catania la trascrizione ha riguardato Torre del Grifo.

L’1 dicembre, invece, iniziano le operazioni peritali disposte dal Tribunale fallimentare nell’ambito della procedura instaurata dalla Procura nei confronti del Calcio Catania con cui è stato chiesto il fallimento. I tre consulenti nominati dal Tribunale incontreranno i legali rappresentanti della società rossazzurra e della Procura. Il club etneo ha nominato tre propri consulenti di parte che hanno specificità nell’ambito contabile. La prima fase delle operazioni peritali servirà all’individuazione dell’ammontare del debito sportivo del Calcio Catania, nell’ambito dell’udienza del 21 dicembre che potrebbe anche slittare.

