CIVILLERI (Taranto): “I tifosi aspettavano da tempo la gara col Catania…”

Il centrocampista palermitano del Taranto Marco Civilleri, autore del gol del momentaneo 2-0 rossoblu ai danni del Catania, rilascia alcune brevi dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato da blunote.it: “Era un match fondamentale per riscattare le ultime sconfitte. I tifosi sono stati magnifici, aspettavano da tanto tempo questa gara e loro sono stati la nostra arma in più. Di gol ne faccio pochi, ma li dedico sempre a mio padre che non c’è più. Aggiungo un pensiero per Diaby, che sì dovrà operare al ginocchio”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***