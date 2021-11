CONDO’ (D.S. Vibonese): “Non meritavamo di perdere, c’era un rigore e potevamo giocare con un uomo in più…”

Luigi Condò, Direttore Sportivo della Vibonese, esprime amarezza dopo il ko riportato contro il Catania allo stadio “Angelo Massimino”, intervenendo ai microfoni de ilcalciocalabrese.it: “C’è tanto rammarico per aver perso una partita che non meritavamo di perdere. Abbiamo avuto cinque palle goal, inoltre c’era un fallo da rigore su Persano con espulsione del loro giocatore. Se ci avessero assegnato quel rigore, avremmo avuto anche la possibilità di giocare con l’uomo in più gli ultimi minuti di gara e poi chissà come sarebbe finita. Fino a questo momento non abbiamo avuto un rigore a favore, perciò anche gli episodi non ci stanno aiutando. Per quello che la squadra ha fatto vedere in campo, certamente non merita questa classifica. Un risultato positivo nel match di ieri ci avrebbe dato quella serenità necessaria per affrontare al meglio il prosieguo della stagione. La classifica è corta ma il livello della la lotta salvezza è alto. Dobbiamo andare avanti, consapevoli della nostra forza, perché crediamo molto nel lavoro di mister D’Agostino e nel valore dell’intera rosa”.

