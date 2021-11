DIFESE ALLEGRE: tris di Moro e clamoroso 4-4. I rossazzurri mettono il cuore in campo, nel finale la beffa

>>>Clicca qui per visualizzare il tabellino e le statistiche della partita<<<

Succede un po’ di tutto nella tredicesima giornata di Serie C con il Catania che, in svantaggio di due reti riesce completamente a ribaltare la gara prima di subire il gol del pareggio a tempo quasi scaduto. I tanti errori da ambo le parti hanno dato vita ad una gara entusiasmante ed avvincente in cui la verve offensiva è riuscita a fare la differenza. Sugli scudi ancora una volta Luca Moro che realizza la sua prima tripletta stagionale confermandosi sempre più capocannoniere di questa squadra.

In un campo completamente intriso di pioggia ed ai limiti della praticabilità è il Catania a trovare immediatamente il vantaggio: (6’) Zanchi parte in velocità e crossa per Ceccarelli il quale, con estrema freddezza e visione di gioco, pesca tutto solo a centro area Giacomo Rosaia per la sua prima gioia con la maglia rossazzurra. La rete dell’1-0 non spegne l’Elefante che in contropiede sfiora il raddoppio con la conclusione di Ceccarelli che però termina sulla parte esterna della rete (16’). Come spesso accade al gol sbagliato si contrappone immediatamente quello subito e così qualche istante dopo arriva il pareggio dei padroni di casa direttamente da calcio di rigore: (17’) Sala sbaglia il tempo dell’uscita colpendo in pieno volto Liguori. Dal dischetto si presenta Emmausso che spiazza il portiere etneo siglando l’1-1.

Le emozioni però non sono finite e così al minuto 21 i lupi molisani ribaltano la situazione trovando il clamoroso 2-1. Rossetti, aiutato anche da una pozzanghera, con una finta inganna Zanchi e, a tu per tu con l’estremo difensore avversario, non sbaglia portando in vantaggio i suoi con uno scavetto potente e preciso. Padroni di casa nuovamente pericolosi qualche istante più tardi (32’) con l’esterno di Fabriani che sfiora di poco il palo. Il clamoroso tris arriva appena 60” più tardi quando uno scatenato Emmausso si invola in area, dribbla Monteagudo e serve la palla all’accorrente Candellori il quale, con una veronica, vanifica il disperato tentativo di Sala siglando la rete del 3-1.

L’Elefante non ci sta e prova a reagire accorciando le distanze al minuto 37. Raccichini emula Sala ed in uscita stende Greco. Dal dischetto Luca Moro non sbaglia siglando la settima rete consecutiva in stagione ed 11ª totale. Nel finale (40’) prima è Ladu, direttamente da punizione, a testare i riflessi del portiere etneo e poi è Rossetti a non trovare lo specchio della porta con un tiro dalla distanza (42’). Nella ripresa mister Baldini cambia pelle passando ad un 4-3-1-2 grazie agli ingressi di Sipos e Provenzano che rilevano rispettivamente Maldonado e Ceccarelli. Al 57′ Sipos spreca una clamorosa occasione sbagliando il controllo a tu per tu con Raccichini. Verso l’ora di gioco si rivede in campo anche Andrea Russotto che prende il posto di Russini e lo stesso numero 7 prova in rovesciata ad impensierire il portiere avversario (63’). Qualche secondo dopo (67’) il colpo di testa di Provenzano per l’accorrente Moro viene deviato con un braccio da Dalmazi consentendo così a Luca Moro di siglare, con il cucchiaio, il 3-3 direttamente da calcio di rigore.

Non finisce qui perchè al minuto 73’ il Catania passa nuovamente in vantaggio: Calapai recupera palla al limite dell’area di rigore e serve Moro che con freddezza sigla la rete del 4-3 realizzando la prima tripletta stagionale. Le emozioni però non sono ancora finite e così qualche secondo più tardi Zanchi con un intervento scomposto travolge Rossetti venendo espulso (76’). Baldini dunque decide di richiamare in panchina Moro inserendo Ropolo. Nonostante l’uomo in meno il Catania sfiora la quinta marcatura con Russotto che al volo costringe il portiere rossoblu a rifugiarsi in corner. Dall’angolo la rovesciata di Sipos si spegne sul fondo (83’). Nel finale, dopo l’ingresso di Albertini (subentrato a Greco), i padroni di casa trovano il clamoroso pareggio con il neoentrato Tenkorang che, ben servito da Rossetti, di piatto batte Sala per il 4-4 (86’). Al termine dell’incontro il mister etneo può comunque ritenersi ampiamente soddisfatto per la grinta e l’atteggiamento messo in atto dai propri ragazzi che, nonostante i tantissimi problemi extracampo continuano a macinare punti e ad allungare la striscia di risultati utili consecutivi (adesso a quota sei).

