EX ROSSAZZURRI IN GOL: Carrarese, primo gol di Mazzarani. Pannitteri segna ancora

Quali ex giocatori del Catania sono andati a segno nella recente giornata di campionato disputata tra i professionisti? Reti siglate tutte in Serie C. Nel girone B è arrivato il primo gol con la maglia della Carrarese per Andrea Mazzarani, trasformando un calcio di rigore nel contesto di una gara conclusa 4-0 contro il Teramo. Sempre nel raggruppamento B il centrocampista Fabio Scarsella ha siglato una doppietta in occasione del roboante 6-1 che il Modena ha inflitto alla Pistoiese. Netta affermazione della Fermana ai danni dell’Imolese: 3-0 finale, spazio anche per la rete del catanese Orazio Pannitteri, cresciuto nelle giovanili del Catania e autore del quarto gol in questo campionato.

Per quanto riguarda il gruppo C, quarta rete stagionale per Matteo Di Piazza, entrato nel tabellino dei marcatori a Messina, con la Fidelis Andria vittoriosa per 3-2 in un autentico scontro diretto in chiave salvezza. Grande protagonista, poi, Alessio Curcio che ha partecipato con una doppietta alla cinquina del Foggia rifilata alla Vibonese. C’è stata invece la firma di Reginaldo sullo storico successo del Picerno contro il Palermo, mentre continua a segnare Mirco Antenucci che ha avuto il merito di sbloccare il risultato per il Bari nel confronto con il Latina vinto dai biancorossi per 3-1.

