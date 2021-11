EX ROSSAZZURRI: Maldive, pazzo esordio di Moriero contro lo Sri Lanka

Esordio a Colombo in amichevole contro lo Sri Lanka per Francesco Moriero sulla panchina della Nazionale delle Maldive. Ben otto reti hanno caratterizzato la sfida, ma è incredibile come la squadra dell’ex allenatore del Catania non sia riuscita a vincere, visto che si trovava addirittura in vantaggio di quattro gol. Dopo un primo tempo dominato e chiuso sul 3-0, le Maldive hanno trovato il poker a inizio ripresa; Dal 60′ in poi, però, blackout totale e i cingalesi sono riusciti nell’impresa di tre gol in otto minuti (tra il 64′ e il 71′), prima del definitivo 4-4 firmato in pieno recupero. Indicazioni sicuramente positive per quanto concerne lo sviluppo della fase offensiva per la formazione di Moriero attraverso il modulo 4-3-3, decisamente l’opposto in termini di tenuta difensiva e di concentrazione.

