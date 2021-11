EX ROSSAZZURRI – Marchese: “Catania, non farti scappare altri potenziali acquirenti. Squadra fa il proprio dovere, i tifosi ci sono e ci saranno sempre”

L’ex rossazzurro Giovanni Marchese, che ha ricevuto in questi giorni un incarico interessante all’interno del CUS Catania, si sofferma sulle criticità che riguardano la società dell’Elefante, ai microfoni di tuttoc.com: “Catania è una piazza importante, una città bellissima e ha un centro sportivo stupendo, quindi qualcuno può sempre pensare di prendere la società. Chi la gestisce adesso deve essere bravo a non far scappare potenziali acquirenti, come successo con Tacopina. Spero che la società porterà a termine il campionato, altrimenti sarebbe una sconfitta per la città e tutto il movimento sportivo. Intanto, sul campo, la squadra continua a fare il suo dovere. La squadra sta facendo il proprio dovere, ha alti e bassi. Conosco tanti giocatori e penso che qualche punto in più potrebbero averlo tranquillamente, ma il girone C è duro. Il calciatore deve pensare a fare meglio possibile, anche per farsi vedere e pensare in grande. La preoccupazione per i tifosi e per tutti quelli che amano il Catania è tanta, ma loro ci sono e ci saranno sempre. Se l’anno scorso avevo notato qualche difficoltà? Effettivamente un po’ di problemini ci sono stati. Ma quando si ha passione di allenare o giocare si chiude un occhio, magari lo si faceva notare in modo educato e poi la società interveniva”.

