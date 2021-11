EX ROSSAZZURRI: Volpe, un gol atteso quasi due anni

Primo gol stagionale con la maglia della Vibonese, contribuendo al 2-2 finale ottenuto in campionato allo stadio “Enrico Rocchi” contro l’Ancona-Matelica. Rete particolarmente attesa dall’ex attaccante del Catania Michele Volpe. La scorsa stagione, in rossazzurro, mise a referto appena 5′ sul campo del Catanzaro, subentrando nel finale di gara a risultato ormai praticamente acquisito in favore dei giallorossi. Il giocatore fu prelevato in prestito dal Frosinone e su di lui il Catania riponeva fiducia. I continui problemi fisici rimediati, però, fecero sì che il ragazzo non riuscisse mai a mettere in mostra le proprie qualità. Adesso è ripartito dalla Viterbese, facendo ritorno nel club laziale dopo la proficua esperienza di qualche anno fa che lo vide andare in doppia cifra. Da un mese ha riassaggiato il terreno di gioco e sabato scorso è entrato nel tabellino dei marcatori, ritrovando la via del gol che mancava dal lontano 26 febbraio 2020, quando siglò la rete decisiva ai fini della vittoria viterbese a Bisceglie. Sarà finalmente l’anno del rilancio dopo la lunga serie d’infortuni che da tempo lo tormentava?

