FLAMMIA (D.S. Potenza) sbotta: “Basta torti arbitrali, siamo stufi e increduli”

Dopo le dichiarazioni rese note dal Potenza Calcio in merito all’arbitraggio di Catania, il Direttore Sportivo rossoblu Daniele Flammia aggiunge le seguenti parole: “E’ arrivato il momento di farci sentire. Al 47′ del primo tempo l’arbitro dà un rigore su un fuorigioco di circa due metri con palla presa da Marcone e addirittura nessuno dei giocatori del Catania è andato a protestare per il penalty. Siamo increduli anche perchè già lo scorso anno quest’arbitro ci ha danneggiato a Francavilla con un rigore contro e l’espulsione di Zampa, del mister Somma e del Presidente. Poi abbiamo ricevuto otto ammonizioni, andando a vedere le statistiche nelle gare precedenti la nostra media era di 1-2 ammonizioni a partita. Non credo che fossimo in guerra col Catania, siamo stufi di ricevere torti arbitrali. Ora aspettiamo le scuse perchè tutti possoo sbagliare ma ognuno deve prendersi le proprie responsabilità”.

