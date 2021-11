GRAVINA (Pres. FIGC): “Mi auguro di vedere al più presto una realtà siciliana in Serie B ed A”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha incontrato a Palermo i rappresentanti del Comitato Regionale della LND e del Settore Giovanile e Scolastico locale portando in Sicilia anche la coppa di Euro 2020 vinta dalla Nazionale di Mancini a Wembley. Queste le sue parole in merito alle difficoltà del calcio siciliano: “Mi dispiace che oggi manchi qualcosa in una regione come la Sicilia, che ha sempre avuto un fermento molto attivo e dinamico all’interno del mondo del calcio e dello sport. Manca qualche realtà importante, vedo però che qualcosa comincia ad alimentarsi anche come entusiasmo e serietà di classe dirigente, fondamentale per dare continuità ad un progetto. Mi auguro quanto prima di vedere prima in Serie B, poi in A un’importante realtà siciliana”.

