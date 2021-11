INCASSO BIGLIETTI: Catania, raccolti più di 100mila euro

Si pensava che, in occasione di Catania-Potenza, la riduzione del costo dei biglietti potesse determinare l’avvicinamento allo stadio di un numero maggiore di tifosi allo stadio “Angelo Massimino”. Invece in meno di 3mila unità hanno assistito al confronto. Segnale di un malcontento diffuso in città e messaggio di sfiducia nei confronti della Sigi, attuale proprietaria del club rossazzurro. La presenze sugli spalti continuano ad essere pochine e, chiaramente, ne risente l’incasso raccolto. Ad oggi, tenendo conto delle sole entrate derivanti dalla messa in vendita dei biglietti per le otto partite disputate dal Catania in casa, la società dell’Elefante ha incamerato 111.288 euro. A questa cifra, naturalmente, vanno aggiunti il migliaio di abbonamenti sottoscritti ed i proventi che derivano in piccola percentuale dalle gare giocate fuori casa. Al momento il match che ha fatto registrare l’incasso maggiore è Catania-Foggia, giocato davanti a 3.556 spettatori con un’entrata pari a 31.676 euro.

