LA SICILIA – Gatti (Padova): “Il Catania è stato abile a prendere Moro, Pellegrino lo voleva assolutamente”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’ex centrocampista del Catania Fabio Gatti, collaboratore di mercato del Padova e che conserva un ricordo ottimo dell’esperienza etnea, spiega com’è andata la trattativa che ha portato Luca Moro in Sicilia: “A cinque giorni dalla fine del mercato Pellegrino mi ha chiamato, voleva assolutamente Moro perchè lo conosceva, così come lo aveva monitorato Baldini. Tante squadre chiedevano il diritto di riscatto, ma noi eravamo a disposti a cederlo in prestito secco. Il Catania aveva organizzato il mercato con tre baby centravanti in concorrenza, Moro, Sipos ed Estrella. Il giocatore desiderava vivere un’esperienza lontano da casa e abile è stato il Catania a non pagare il prestito oneroso. Moro è contento di Catania, del Catania e di tutto l’ambiente da Serie A per pressioni e aspettative. L’intenzione è quella di completare la stagione in rossazzurro, poi il mercato è imprevedibile”.

