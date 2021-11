LA SICILIA – Ricapitalizzare o libri in Tribunale, ultimatum di Ferraù ai soci Sigi

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Baratro sempre più vicino per il Catania. Se entro lunedì i soci Sigi non dovessero pagare gli stipendi, tre giorni prima della scadenza generata dalla messa in mora del gruppo squadra, il Presidente di Sigi Giovanni Ferraù porterà i libri contabili in Tribunale. L’avvocato catanese ha inviato a tutti i soci una PEC nella quale invita i proprietari di quote a ricapitalizzare o comunque a scucire il denaro. Qualcuno ha già versato somme, mentre il socio Santagati si sa impegnando a recuperare soldi da alcuni sponsor che avevano rateizzato il loro supporto economico e una interlocuzione in corso sembra aprire spiragli. Ma in città, ovviamente, chi è disposto oggi a dare ulteriore credito? Gira voce di un disimpegno dei responsabili della sicurezza per il servizio allo stadio, ma nessuna dichiarazione ufficiale per il momento.

