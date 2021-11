La Lega Pro, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società interessate, a parziale modifica di cui al Com. Uff. n.64/DIV del 08.10.2021, ha disposto una variazione oraria per quanto riguarda il fischio d’inizio di Latina-Catania, match valevole per la 17/a giornata del girone C di Serie C. La partita si giocherà domenica 5 dicembre alle ore 14:30, dopo che l’orario era stato fissato originariamente alle 17:30.

