LATINA-CATANIA: arbitra Scatena, che registra un precedente con la squadra laziale

Sono stati designati gli arbitri per la 17/a giornata di Serie C. Il sig. Gabriele Scatena (Avezzano) dirigerà l’incontro Latina-Catania, in programma domenica pomeriggio in terra laziale. Assistenti Ciro Di Maio (Molfetta) e Alessandro Munerati (Rovigo). Quarto ufficiale Claudio Panettella (Gallarate). Nessun precedente da direttore di gara per Scatena con il Catania, mentre se ne registra uno con il Latina che risale all’11 febbraio 2018. Allora i nerazzurri ospitarono in Serie D la Lupa Roma, travolgendo l’avversario per 5-1 allo stadio “Domenico Francioni”.

