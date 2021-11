LATINA-CATANIA: precedenti, due affermazioni etnee al “Francioni”

Damiano Morra in gol nel primo confronto assoluto (1977)

Quello in calendario domenica prossima sarà il quarto incrocio in gara ufficiale tra Latina e Catania in terra laziale. In precedenza le due squadre si erano incontrate in terza serie a fine anni Settanta e più recentemente nel torneo cadetto. Il bilancio pende in favore degli etnei, vittoriosi allo stadio “Domenico Francioni” in due circostanze: nel 1977 in Serie C (0-1, match-winner Damiano Morra) e nel 2015 in occasione dell’unico confronto disputato in Serie B (1-2, reti di Riccardo Maniero e Daniele Sciaudone). Chiude il quadro l’unico pareggio per 0-0 risalente alla prima giornata del campionato di Serie C1 1978-79.

Il confronto più vicino nel tempo tra le due compagini è datato 19 aprile 2015. Il Catania si impose di misura in virtù delle reti siglate da Riccardo Maniero al 16′ e Daniele Sciaudone al 62′, inframezzate dal gol del momentaneo pareggio pontino realizzato da Doudou Mangni al 52′. Sulle panchine delle due squadre sedevano gli ex calciatori professionisti Mark Iuliano e Dario Marcolin.

BILANCIO PRECEDENTI

Vittorie Latina: 0

Pareggi: 1

Vittorie Catania: 2

Gol Latina: 1

Gol Catania: 3

Differenza reti: +2

Serie C 1977-78 Latina 0-1 Catania

Serie C1 1978-79 Latina 0-0 Catania

Serie B 2014-15 Latina 1-2 Catania

VIDEO – L’ULTIMO INCROCIO TRA LE DUE SQUADRE (2015)

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***