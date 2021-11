LIVE IACOVONE (s.t.): Taranto 3-2 Catania, tabellino e numeri incontro

93′ Gol del Taranto: calcio d’angolo battuto da Marsili, Bellocq stacca di testa e batte Sala

TARANTO FOOTBALL CLUB vs CALCIO CATANIA

Stadio “Erasmo Iacovone” – Taranto

MARCATORI: 14′ Giovinco, 56′ Civilleri, 61′ Sipos, 70′ Moro (rig.), 93′ Bellocq

TARANTO (4-2-3-1): Chiorra; Tomassini, Zullo, Granata, Ferrara (5′ De Maria); Labriola (60′ Bellocq), Marsili; Pacilli (60′ Mastromonaco), Civilleri, Giovinco (76′ Santarpia); Italeng.

A disp. di Laterza: Antonino, Zecchino, Cannavaro, Versienti, Ghisleni.

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai (65′ Greco), Claiton, Monteagudo, Zanchi (65′ Albertini); Izco (45′ Sipos), Maldonado (73′ Rosaia), Provenzano (81′ Cataldi); Ceccarelli, Moro, Russini.

A disp. di Baldini: Stancampiano, Ercolani, Pino, Ropolo, Frisenna, Biondi.

ARBITRO: Federico Longo (Paola)

Assistenti: Federico Pragliola (Terni) e Francesco Ciancaglini (Vasto)

Quarto ufficiale: Ermes Fabrizio Cavaliere (Paola)

AMMONITI: Provenzano, De Maria, Zanchi, Granata, Albertini, Laterza, Ercolani

ESPULSI: Pellegrino per proteste

NOTE: 6′ di recupero s.t.; 3′ di recupero p.t.; minuto di raccoglimento prima del fischio d’inizio in memoria delle vittime d’incidenti stradali

CALCI D’ANGOLO: 2 – 5

CROSS: 18 – 24

CROSS GIUNTI A DESTINAZIONE: 5 – 10

TIRI IN PORTA: 6 – 4

TIRI DENTRO L’AREA: 4 – 6

TIRI DA FUORI AREA: 5 – 2

TIRI FUORI: 3 – 4

TIRI DA CALCIO DI PUNIZIONE: 1 – 2

OCCASIONI NITIDE NON SFRUTTATE: 1 – 4

TIRI RESPINTI DAL PORTIERE: 2 – 0

TIRI BLOCCATI DAL PORTIERE: 0 – 2

PALI/TRAVERSE: 1 – 0

PALLE RACCOLTE DAL PORTIERE: 3 – 3

RIMESSE DAL FONDO: 9 – 9

RIMESSE LATERALI: 20 – 20

FUORIGIOCO: 0 – 1

FALLI COMMESSI: 18 – 13

POSSESSO PALLA: 44% – 56%

