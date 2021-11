MORO: lunedì in campo sotto gli occhi del Sassuolo, poi il ritorno a Catania

Dopo il debutto con gol in Nazionale Under 20, l’attaccante di proprietà del Padova e attualmente in forza al Catania Luca Moro sosterrà un nuovo impegno con la maglia azzurra. Avversaria lunedì allo stadio “Enzo Ricci” di Sassuolo la Romania in occasione del Torneo 8 Nazioni con fischio d’inizio alle ore 14:00. Proprio il Sassuolo avrà modo di vedere da vicino i progressi della punta patavina classe 2001, che sempre più numerosi club di Serie A, B ed esteri seguono con interesse. Poi, in settimana, il ragazzo farà ritorno alle pendici dell’Etna per fiondarsi nuovamente sul campionato preparando la trasferta di Taranto, in programma domenica prossima.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***