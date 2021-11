NOVEMBRE ROSSAZZURRO: sette punti raccolti, potevano essere di più. Il bilancio del mese che va in archivio

Sette punti raccolti frutto di due vittorie, altrettante sconfitte ed un risultato di parità. Questo il ruolino di marcia del Catania relativamente al mese di novembre che si avvia alla conclusione. Rammarico per i rossazzurri, considerando i punti persi a Campobasso ed in occasione dei confronti con Foggia e Taranto. In terra molisana, infatti, la rete di Tenkorang nei minuti finali ha negato al Catania la gioia per la conquista dei tre punti con il definitivo e pirotecnico 4-4. Al cospetto delle formazioni pugliesi appena citate, invece, la squadra di Baldini è stata beffata nei minuti di recupero dal rigore di Ferrante (1-2) e dalla realizzazione di Bellocq (3-2), rispettivamente al “Massimino” ed allo “Iacovone”. Si registrano, per il resto, gli acuti con Vibonese (1-0) e Potenza (2-1). Il novembre rossazzurro va in archivio, inoltre, con la realizzazione di 10 gol ed altrettante reti al passivo. Marcatori etnei: Moro (6), Russini (2), Sipos e Rosaia.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***