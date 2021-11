PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Ragazzi, siamo orgogliosi di voi”

Pensiero social dei Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori che segue tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”. C’è soddisfazione per quanto la squadra di mister Baldini sta facendo sul rettangolo verde malgrado la delicatissima situazione societaria: “Un 4-4 che ci lascia un po l’amaro in bocca, ma rafforza l’orgoglio per questi ragazzi. Un pareggio con 8 reti in Serie c, non si vede ogni domenica. Bellissima partita, aperta, grintosa come non se ne vedeva da tempo. Testardi, erranti, grintosi, ingenui, caparbi, tutto ciò che fate lo fate col cuore, nonostante la situazione di m**** che vi circonda. Non ci sono più parole. Ma semplicemente ORGOGLIOSI DI VOI!”.

