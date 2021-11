PICCOLO E RUSSOTTO: in attesa della forma migliore, altre due frecce nell’arco di Baldini

Alla vigilia del match casalingo contro il Potenza, in casa Catania sono arrivate buone notizie visto che mister Baldini potrà contare nuovamente su Pinto, Piccolo e Russotto. L’atleta romano sarà nuovamente arruolabile dopo i due turni di squalifica rimediati nel post-gara con la Vibonese, mentre per il terzino pugliese e l’esterno napoletano si tratta del ritorno in gruppo dopo gli infortuni di fine Ottobre rimediati durante la contesa con la Juve Stabia. Ovviamente, considerato il lungo stop, ad entrambi servirà un po’ di tempo per rientrare nei meccanismi di gioco e migliorare la condizione atletica, tuttavia il loro ritorno all’attività agonistica non può che essere accolto con ottimismo.

In particolar modo i riflettori saranno puntati soprattutto sull’ex Cremonese che, per estro, fantasia e qualità, è uno degli elementi in grado di fare la differenza in terza serie. Purtroppo in questo anno e mezzo le cagionevoli condizioni fisiche hanno pregiudicato il rendimento di Antonio Piccolo, consentendogli di disputare soltanto 19 partite (accompagnate da 2 gol ed altrettanti assist). Tuttavia l’Elefante punta ancora con decisione sul numero 14 che, dal canto suo, dovrà lavorare il più intensamente possibile per ritornare in campo e ripagare la fiducia della società.

Chi per il momento, insieme all’esterno trentatreenne, ha deluso le aspettative è Andrea Russotto. Fin qui il classe ‘88 ha faticato ad incidere, palesando i soliti limiti caratteriali ed un eccessivo nervosismo. Gran parte del rendimento del numero 7 è correlato all’interruzione della preparazione estiva, causa infortunio. Di sicuro un solo assist siglato in 13 gare è un bottino troppo esiguo per un elemento di grande spessore ed esperienza come lui. Il potenziale c’è tutto, bisogna metterlo al servizio della squadra. Il ritorno dei due esterni offensivi offre al tecnico toscano ulteriori soluzioni per sorprendere gli avversari e cambiare l’inerzia di una partita, ma entrambi dovranno raggiungere quanto prima la migliore condizione sia fisica che mentale.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***