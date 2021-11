POTENZA CALCIO: “Niente contro il Catania, ma arbitraggio ai limiti del decente. Ci aspettiamo delle scuse…”

Al termine della partita di Catania, il Potenza Calcio comunica di essere in silenzio stampa “perchè non si riesce a commentare un arbitraggio ai limiti del decente – secondo quanto afferma la società rossoblu – L’arbitro ha fortemente condizionato il risultato e ne è dimostrazione il netto fuorigioco di oltre due metri in occasione della rete del vantaggio del Catania giunta al 47′. La società si dichiara incredula per l’arbitraggio subito, non è il primo torto dall’inizio dell’anno e siamo stati sempre in silenzio. Ma non riusciamo a subire passivamente torti di questo genere. C’è un limite alla decenza e al decoro. E’ andata in onda una brutta pagina di sport che non dà il buon esempio ai ragazzi. Non si può dare un rigore come quello che abbiamo detto poc’anzi al 47′ con un fuorigioco netto. A ciò si aggiungono otto ammonizioni contro il Potenza Calcio, un 95% di punizioni in favore del Catania contro ogni statistica. Ci ricorda il precedente della partita contro la Virtus Francavilla lo scorso anno dove ci furono due espulsi, oltre un giocatore l’allenatore e alcuni dirigenti. Precisiamo che non c’è niente contro il Catania ha che giocato la sua partita sul campo e meritato la vittoria, però un arbitraggio del genere è un arbitraggio che il Potenza Calcio non riesce a tollerare. Crediamo nella buona fede degli arbitri ma ci aspettiamo delle scuse perchè la situazione sta diventando imbarazzante”.

