PRIMAVERA – Rossazzurri ko a Catanzaro, mister Russo: “Non meritavamo di perdere”

Nota stampa Calcio Catania

La Primavera del Catania subisce a Catanzaro la prima sconfitta stagionale: i giallorossi s’impongono per 1-0, Viotti firma la rete decisiva a venti minuti dal termine e i rossazzurri, nel finale in inferiorità numerica per l’espulsione di Tropea, non trovano il gol del sospirato pareggio. In classifica, giovani etnei adesso quarti a due punti dalle tre in vetta.

L’allenatore della Primavera rossazzurra Orazio Russo riflette sulla prima sconfitta stagionale: “Siamo delusi perché il risultato ci penalizza eccessivamente: non meritavano di perdere, il pareggio sarebbe stato più giusto. Abbiamo subito un gol evitabile ed è una nostra precisa responsabilità ma i ragazzi hanno messo in campo tanta corsa e una grande generosità, creando i presupposti per l’1-1 anche dopo l’espulsione di Tropea. La gara è stata complessivamente equilibrata, dobbiamo sempre imparare dai nostri errori e migliorare”.

Campionato Primavera 3 / “Dante Berretti” – Stagione sportiva 2021/22

Girone C – Sesta giornata

Sabato 6 novembre – Centro Tecnico Federale LND di Catanzaro

Catanzaro-Catania 1-0

Rete: st 26° Viotti.

Catanzaro – Rizzuto; Talarico, Maiore, Mirante, Iuculano (35°st Scavone), Ozawje, Bamba (10°st Merante), Borgesi, Rando (25°st Funaro), Cristiano (35°st Raspaolo), Viotti, Gualtieri. A disposizione: Columbro; Rizzo, Palermo, Alessio, Belpanno, Santacroce. Allenatore: Spader.

Catania – Vadalà; Napoli, Scaletta (40°st Al Sein), Giannone, Panarello, Patanè, Tropea, Sciuto (25°st Russi), Russo, Limonelli, Aquino (46°st Maltese). A disposizione: Romeo; Cannavò, Nicolosi, Papale. Allenatore: Russo.

Arbitro: Margherita E. Pittella (Crotone). Assistenti: Luigi Rotundo (Catanzaro) e Teresa Misitano (Catanzaro).

Ammoniti: Maiore, Merante, Mirante, Ozawje e Talarico (CZ); Giannone e Sciuto (CT).

Espulso Tropea al 39°st. Tempi di recupero: pt 0′; st 5′.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***