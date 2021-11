RUSSINI: all’inseguimento del record stagionale di gol

Sei gol nel campionato di Serie C girone B 2020/21 con la maglia del Cesena. Corrisponde al record stagionale di reti da professionista per Simone Russini. In un’intervista rilasciata lo scorso mese di maggio ai colleghi del Corriere di Romagna, Russini disse che il merito fu in primis dell’allora tecnico bianconero William Viali, che lo ha “ha sempre invogliato a fare di più, non solo a parole, ma anche con i fatti”, avvicinandosi alla porta e non solo. “E poi c’è la continuità, che è sempre stata il mio punto debole. L’anno scorso – aggiunse Russini – mi sono infortunato due volte fino a febbraio. Quest’anno siamo ormai arrivati a maggio e le ho giocate tutte”. L’esterno offensivo napoletano, dunque, siglò il più alto numero di gol in una singola stagione avendo totalizzando poco meno di 40 partite. Tra le fila rossazzurre, invece, attualmente ha raggiunto quota 4 centri dopo appena 13 apparizioni. Mantenendo l’attuale media realizzativa farebbe certamente registrare un nuovo record con il Catania di mister Francesco Baldini, che ha chiesto al ragazzo ed agli altri componenti della rosa di puntare a disputare la migliore stagione della carriera. Sembra proprio che Russini abbia preso alla lettera le parole del tecnico di Massa e scalpita già in vista di Catania-Foggia. Nella speranza di continuare il felice momento attraversato.

